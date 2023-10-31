Израиль применил комплекс "Хец" и сбил ракету из Йемена

Армия обороны Израиля сообщила о первом с начала нынешней войны с группировкой ХАМАС боевом применении комплекса ПВО "Хец". Он был применён, чтобы сбить ракету "земля-земля", которая, как утверждается в сообщении, направлялась в сторону Израиля со стороны Красного моря.

Боевые самолёты ВВС Израиля, в свою очередь, как утверждается, уничтожили беспилотники, которые также двигались со стороны Красного моря. Воздушная тревога объявлялась в Эйлате - самом южном городе Израиля. Сообщается, однако, что все цели были сбиты ещё на подлёте к израильскому воздушному пространству.

Ответственность за запуск беспилотников взяла на себя йеменская проиранская группировка "Ансар Алла", известная как хуситы. Ракету, предположительно, также выпустила она. Ранее хуситы уже пытались нанести удары по Израилю, тогда ракеты были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

С утра во вторник поступают сообщения об ожесточённых боях между израильскими силами и боевиками радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа. Утверждается, что за последние сутки были поражены "ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных тоннелей". ХАМАС это пока не комментировал.

Также по ряду сообщений израильские военные ведут наступление с целью отрезать южную часть сектора от северной. На опубликованном ЦАХАЛ видео видно, что израильские военные уже действуют в жилых кварталах.