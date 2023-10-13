Израиль против ХАМАС. Главное о первой неделе войны

Израиль призвал эвакуироваться на юг сектора Газа всех его жителей, чьи дома находятся севернее природного заповедника Вади Ара. Это чуть меньше половины территории анклава. По разным оценкам, на ней живет около 1 миллиона из 2,2 миллионов населения Газы. Тем не менее, спустя неделю после вторжения боевиков ХАМАС в израильские города и деревни рядом с границей сектора официальное решение о проведении наземной операции пока так и не принято. Все эти 6 дней Израиль осуществлял массированные обстрелы и авиаудары по Газе, использовав для этого 6000 снарядов и авиабомб – по одной из оценок, почти втрое больше, чем США и их союзники использовали за месяц во время кампании 2014-2019 годов против "Исламского государства". Продолжались и обстрелы израильской территории из сектора Газа. В четверг впервые с начала войны официальное число жертв среди жителей Газы превысило число погибших в Израиле в результате терактов и обстрелов 7 октября (не считая примерно 1500 боевиков ХАМАС, убитых на израильской территории). Радио Свобода публикует самые эмоциональные кадры первой недели войны Израиля с ХАМАС.

7 октября многие в Израиле и в мире были в первую очередь шокированы легкостью, с которой ХАМАС удалось захватить сразу несколько израильских поселений около сектора Газа. Беспрецедентный провал израильских спецслужб и армии поражал воображение: в первый же день вторжения боевики захватили и уничтожили десятки единиц израильской военной техники, включая знаменитые танки "Меркава".

Ответ Израиля не заставил себя ждать – даже до того, как мир облетели первые страшные кадры из захваченных ХАМАС кибуцев. Израиль впервые за 50 лет, с момента начала войны Судного дня, к 50-летней годовщине которой было приурочено нападение ХАМАС, официально объявил состояние войны, хотя ответная операция "Железные мечи" формально получила название "контртеррористической".

По мере того, как ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, вытесняла с территории страны боевиков ХАМАС, стали появляться страшные свидетельства резни, учиненной ими в израильских поселениях. Жертвами войны в первые же ее дни, как стало понятно позже, стали более 1000 человек – подавляющее большинство из них было мирными жителями. В кибуцах рядом с границей с Газой жило много молодых семей – цены на аренду там значительно ниже, чем в центре страны. Многие из местных жителей селились там и по идеологическим соображениям, но не для того, чтобы противостоять палестинцам, как ультраправые израильские поселенцы на Западном берегу, а наоборот – чтобы продемонстрировать готовность к мирному сосуществованию с ними.

Страшным эпизодом войны стала картина, открывшаяся после прибытия полиции и военных на место проведения рейв-фестиваля рядом с кибуцем Реим. Здесь боевики ХАМАС, перелетевшие пограничный забор с сектором Газа на парапланах, застали врасплох и буквально расстреляли более 250 молодых людей. "Террористы стали стрелять нам в спины. Люди просто валились на землю: пули прилетали в затылок, ноги, руки, спину. Один из террористов поймал женщину и зарезал её. Мы видели множество трупов, разбросанных повсюду. Мы продолжали бежать, несмотря ни на что. Мы для них были просто мишенями в тире", - рассказывал в интервью Радио Свобода один из выживших.

Вместе с этим усиливались обстрелы самого сектора Газа, постепенно вызывая все больше обвинений в адрес властей страны в непропорциональном применении силы и неизбирательных ударах по жилым кварталам одной из самых густонаселенных территорий в мире. Позже армия обороны Израиля заявила, что будет продолжать наносить авиаудары по Газе, не принимая в расчет нахождение на ее территории более 100 заложников и пленных израильских военных, которых ХАМАС захватил на расположенных недалеком от границы сектора военных базах. Боевики, в свою очередь, отказались вести переговоры об освобождении этих людей, в числе которых десятки иностранных граждан, до прекращения огня.

"Уже где-то три месяца они говорила: "Вы не понимаете, что там происходит. Наверное, будет война. Вы не знаете, что мы видим здесь, никто об этом не говорит, но будьте готовы". Она повторяла это бесконечно, и мы думали, что наша армия сильная, что наше правительство сильное, что все знают, что все работают и слышат. И если будут какие-то новости, что кто-то собирается напасть, мы будем охранять, как-то защищать тех солдат, которые там и в других местах. Сейчас мы разочарованы", – рассказывала Радио Свобода сестра военнослужащей ЦАХАЛ, захваченной в плен ХАМАС на военной базе в в поселке Нахаль Оз и увезенной в Газу.

В кратчайшие сроки израильскому правительству удалось мобилизовать более 100 тысяч резервистов. Ожидается, что их число достигнет 300 тысяч. В адрес властей звучит и критика: резервисты часто не обеспечены самым необходимым, а вещи для них, которые везут с собой прибывающие в Израиль из Европы граждане страны, конфисковывает таможня из-за неуплаты пошлины.

В Европе и по всему миру на минувшей неделе прошли акции в поддержку Израиля, а многие знаковые здания и сооружения были подсвечены цветами израильского флага.

Вместе с этим во многих странах мира, в том числе в Великобритании и США, состоялись многотысячные акции в поддержку Палестины. Власти некоторых государств, например Франции и Венгрии, запретили их. Во Франции это было обосновано опасениями перерастания таких акций в массовые беспорядки, хотя многие наблюдатели отмечают, что такой же или даже худший эффект может вызвать и их запрет. "Деятельность в поддержку ХАМАС" собирается запретить и Германия, на улицах городов которой 7 и 8 октября выходцы из мусульманских и арабских стран устроили празднование в честь убийства израильских граждан боевиками.

Еще 11 октября число жертв атаки ХАМАС в Израиле составляло 1200 человек, а число погибших в результате авиаударов по сектору Газа – 900. Это непривычное соотношение изменилось только в четверг, 12 октября, когда Минздав Газы сообщил о 1600 погибших, а в Израиле число жертв составило 1300 человек. Атака боевиков уже унесла самое большое число жизней евреев, не считая израильских военных, со времен Холокоста.

Спонсируемая режимом аятолл в Иране радикальная организация "Хезболла", значительные силы которой базируются в Ливане, пока воздерживается от открытия второго фронта против Израиля, ограничиваясь эпизодическими обстрелами израильской территории. В таком же духе действует и Сирия. Тем не менее, "Хезболла" пообещала начать полномасштабные действия против Израиля в случае начала наземной операции в Газе, несмотря на предостережения США и переброску двух американских авианосцев к ливанскому побережью.

Тем временем Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что обнаружила свидетельства применения израильскими военными белого фосфора при бомбардировках сектора Газа и Ливана 10 и 11 октября. Израильская армия это отрицает. Правозащитники также критикуют решение изарильских властей перекрыть подачу в сектор воды и электричества, говоря о неминуемости гуманитарной катастрофы. Поставки этих ресурсов из Египта и внутреннее производство (осложненное нехваткой топлива) составляют меньшую часть из потребляемых жителями сектора.

Предыдущая наземная операция ЦАХАЛ в Газе, "Нерушимая скала", происходила в 2014 году и была ограничена севером сектора. Ее целью было заявлено уничтожение тоннелей, которые ХАМАС и другая группировка, "Исламский джихад", использовали для проникновения на израильскую территорию. Тогда за полтора с лишним месяца погибли 66 солдат израильской армии, почти 500 были ранены. События 2023 года показали, что на этот раз ХАМАС действительно не использовал тоннели для вторжения в Израиль, однако в тех тоннелях, которые прорыты внутри Газы, по-прежнему сосредоточены десятки военных объектов группировки, вплоть до заводов по производству вооружений. Уничтожить их все с воздуха невозможно. Вероятнее всего, в подземных сооружениях ХАМАС держит и захваченных на израильской территории заложников.

В четверг в Израиль приехал Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заверил руководителей этой страны в поддержке Израиля со стороны Вашингтона. Блинкен вслед за президентом Джо Байденом подтвердил, что считает нападение ХАМАС "террором". Он также отметил, что жертвами атаки стали не менее 25 граждан США. Всего среди погибших – граждане 36 стран, включая Россию. С осуждением действий Израиля в Газе выступили главы многих арабских и мусульманских стран, в частности, президент Турции Реджеп Эрдоган.

Эксперты не исключают, что атака ХАМАС на Израиль могла быть скоординирована с Ираном и даже с Россией, которой выгодно отвлечение внимания мирового сообщества от войны в Украине и перенаправление значительной части американских военных ресурсов на помощь Израилю. И в Тегеране, и в Москве эти подозрения отвергают. Документы боевиков ХАМАС, найденные израильскими спасателями в захваченных кибуцах, подтверждают, что вторжение в Израиль тщательно планировалось несколько лет, а участникам операции было детально известно об обычном графике передвижения израильских военных в этом районе – все эти годы за ними велось наблюдение, позволившее выявить дыры в системе обеспечения безопасности.