Израиль расширяет военную операцию в Ливане против "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военную операцию в Ливане. Израильские наземные силы продвинулись за так называемую "жёлтую линию" – буферную зону, созданную ЦАХАЛ в южном Ливане по модели сектора Газа.

Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия продолжает действовать внутри этой зоны, нанося удары по отрядам и инфраструктуре "Хезболлы". Эта проиранская группировка признана террористической в США и Израиле. Евросоюз считает террористическим военное крыло "Хезболлы", но не политическую партию.

Цель операции – оттеснить вооружённые отряды "Хезболлы" вглубь Ливана и затруднить запуск ударных беспилотников по северу Израиля.

В пределах "желтой линии" находятся 55 ливанских деревень, жители которых были эвакуированы и не могут вернуться.

По сообщениям из Ливана, боевые действия уже достигли окраин Набатии. Усиливается давление на район и город Тир, а также западную часть долины Бекаа. Ещё во вторник пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке призвала жителей Набатии срочно эвакуироваться.

На фоне эскалации и критики политики сдержанности израильское руководство предоставило армии более широкую свободу действий против "Хезболлы". Как сообщает Walla со ссылкой на источники, Бейрут также больше не считается запретной зоной. Если у израильских военных появятся оперативные возможности, они готовы наносить удары и по объектам "Хезболлы" в ливанской столице.

При этом на Израиль продолжают давить США. По данным источников, Белый дом требует избегать разрушения жилых домов в Бейруте и сохранить пространство для переговоров с ливанским правительством. В пятницу в Вашингтоне должны начаться первые консультации между представителями сил безопасности Израиля и Ливана.

С 17 апреля, после вступления в силу режима прекращения огня, погибли шесть израильских военнослужащих. Большинство – в результате атак беспилотников "Хезболлы".

На севере Израиля сохраняется тяжелая ситуация. Около 26 тысяч жителей до сих пор не вернулись в свои дома. Местные власти обвиняют правительство в том, что обещания по обеспечению безопасности жителей севера Израиля так и не были выполнены.