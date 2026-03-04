Израиль сообщил об ударе по военному комплексу в Тегеране

Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по военному комплексу в Тегеране, где расположены штаб-квартиры "всех иранских силовых структур". Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, были поражены командные центры семи ведомств, включая штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции, штаб ополчения "Басидж", управление разведки и подразделение внутренней безопасности, "ответственное за подавление протестов".

О числе погибших не сообщается.

Издание Axios в свою очередь пишет, что Израильская разведка получила информацию о возможных переговорах США и Ирана о прекращении огня. При этом американский чиновник в комментарии изданию отрицал, что Вашингтон вёл какие-либо контакты с Тегераном.

По данным источников Axios, в последние дни Иран передавал сообщения администрации президента США Дональда Трампа через страны Персидского залива и другие государства региона, но ответа не получил.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю и американским военным базам в Персидском заливе.

Трамп ранее заявил, что США располагают ресурсами для "вечной войны", и добавил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздно. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер, также заявил, что Тегеран готов продолжать войну с США и Израилем "сколько угодно".