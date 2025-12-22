Израиль — США: ракетные учения Ирана могут скрывать подготовку удара

Израильская военная разведка предупредила администрацию президента США о том, что масштабные ракетные учения Корпуса стражей исламской революции Ирана могут быть прикрытием для подготовки реального удара. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

По данным собеседников, 20 декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир обсудил ситуацию по телефону с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером. 21 декабря, уже на встрече в Тель-Авиве, Замир подчеркнул, что перемещения иранских ракетных комплексов могут свидетельствовать о подготовке атаки, и призвал к более тесной координации оборонительных действий между союзниками.

Один из израильских источников оценивает вероятность немедленного удара Ирана в "менее чем 50%". При этом после атаки ХАМАС в октябре 2023 года Израиль значительно снизил допустимый порог риска и воспринимает подобные угрозы с повышенной серьёзностью. Американская разведка, по данным Axios, пока не видит признаков неизбежности начала боевых действий со стороны Ирана.

По информации Axios, новое обострение ирано-израильского конфликта может произойти "из-за просчёта сторон". Как считают источники, каждая из стран может решить, что другая готовит атаку, и попытаться нанести превентивный удар.