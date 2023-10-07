Израиль в огне. Обстрел Харькова. Бойкот российского футбола. Живой Путин против мертвого Пригожина | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 40-й недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с политологом Аббасом Галлямовым (Израиль), украинским военным экспертом Евгением Диким, российским спортивным журналистом Александром Шмурновым и молекулярным биологом Ириной Якутенко.