Израиль заявил об убийстве "фактического лидера Ирана" Али Лариджани

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "фактический лидер Ирана" Али Лариджани убит в результате удара израильской армии в ночь на 17 марта.

По данным источника 12-го израильского телеканала в службах безопасности Израиля, днём 16 марта поступила информация, что Лариджани должен прибыть в одну из своих конспиративных квартир в Тегеране. Он находился там со своим сыном во время израильской атаки.

"У него не было шансов выжить после такого удара", — сказал собеседник телеканала.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате удара по Тегерану убит командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамрезу Сулеймани.

"Басидж" – подразделение в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), созданное после исламской революции как инструмент защиты режима.

"Басидж" действует через разветвленную сеть ячеек по всей стране — от городов до университетов и госучреждений — и выполняет функции внутренней безопасности, идеологического контроля и мобилизационного резерва. Среди прочего занимается подавлением в Иране антиправительственных протестов.

Тегеран, по всей видимости, попытался опровергнуть заявление Израиля, опубликовав, как утверждается, рукописную записку Лариджани в память об иранских моряках, погибших в результате американской атаки. Их похороны запланированы на вторник, 17 марта. Фото записки также появилось в аккаунте Лариджани в соцсети X.

Официально сообщения израильской стороны иранские власти пока не комментировали.

Reuters в свою очередь передаёт, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложение о прекращении огня с США.

По данным агентства, предложение США о прекращении огня было передано Тегерану через две страны-посредника. Хаменеи, как увтерждается, заявил, что сейчас "не время для мира, пока США и Израиль не признают поражение и не выплатят компенсации".

Хаменеи, вступивший в должность после смерти в результате американо-израильской атаки его отца Али Хаменеи, на публике не появлялся. Его первую речь зачитали дикторы государственных телеканалов.

