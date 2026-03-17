Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Израиль заявил об убийстве "фактического лидера Ирана" Али Лариджани

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "фактический лидер Ирана" Али Лариджани убит в результате удара израильской армии в ночь на 17 марта.

По данным источника 12-го израильского телеканала в службах безопасности Израиля, днём 16 марта поступила информация, что Лариджани должен прибыть в одну из своих конспиративных квартир в Тегеране. Он находился там со своим сыном во время израильской атаки.

"У него не было шансов выжить после такого удара", — сказал собеседник телеканала.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате удара по Тегерану убит командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамрезу Сулеймани.

"Басидж" – подразделение в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), созданное после исламской революции как инструмент защиты режима.

"Басидж" действует через разветвленную сеть ячеек по всей стране — от городов до университетов и госучреждений — и выполняет функции внутренней безопасности, идеологического контроля и мобилизационного резерва. Среди прочего занимается подавлением в Иране антиправительственных протестов.

Тегеран, по всей видимости, попытался опровергнуть заявление Израиля, опубликовав, как утверждается, рукописную записку Лариджани в память об иранских моряках, погибших в результате американской атаки. Их похороны запланированы на вторник, 17 марта. Фото записки также появилось в аккаунте Лариджани в соцсети X.

Официально сообщения израильской стороны иранские власти пока не комментировали.

Reuters в свою очередь передаёт, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложение о прекращении огня с США.

По данным агентства, предложение США о прекращении огня было передано Тегерану через две страны-посредника. Хаменеи, как увтерждается, заявил, что сейчас "не время для мира, пока США и Израиль не признают поражение и не выплатят компенсации".

Хаменеи, вступивший в должность после смерти в результате американо-израильской атаки его отца Али Хаменеи, на публике не появлялся. Его первую речь зачитали дикторы государственных телеканалов.

Больше новостей Радио Свобода:

XS
SM
MD
LG