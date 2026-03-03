Израиль заявил об ударе по секретному ядерному центру под Тегераном

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по секретному ядерному комплексу "Минзадехей", недалеко от Тегерана. По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, в подземном центре группа иранских ученых тайно работала над созданием ключевого компонента для ядерного оружия.

Иран, США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявление Израиля пока не комментировали.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, что израильская авиация, вывела из строя около 300 иранских пусковых установок. Это объясняет снижение интенсивности обстрелов Израиля со стороны Ирана.

С 28 февраля Израиль и США наносят удары по иранской военной и ядерной инфраструктуре, а также по правительственным зданиям. Президент США Дональд Трамп заявлял, что цель операции — не допустить разработки Ираном ядерного оружия. В ответ Иран атакует Израиль и страны Ближнего Востока, в которых имеются американские военные базы.

Вечером во вторник, 3 марта, поступили сообщения об атаке, вероятно, иранского дрона на консульство США в Дубае. Произошёл небольшой пожар, сообщили власти эмирата. По их данным, никто не пострадал, возгорание было быстро потушено.

Очевидцы рассказали о дыме над районом, где располагается консульство. В сети появилось видео предполагаемого момента удара.