Израильская армия заняла крепость Бофор на юге Ливана

Израильские военные заняли крепость Бофор на юге Ливана – исторический замок крестоносцев, который, по данным ЦАХАЛ, использовался как форпост группировки "Хезболла". Она признана террористической в США и Израиле. В Евросоюзе террористическим признано военное крыло "Хезболлы", но не политическая партия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал фотографию флагов Израиля и бригады "Голани" над крепостью и заявил. "Мы посылаем ясный сигнал нашим врагам: те, кто угрожает Израилю, лишатся своих стратегических активов – одного за другим", – подчеркнул Кац.

По данным журналистов Kan, первая попытка взять Бофор была предпринята два месяца назад силами 98-й дивизии, но операция столкнулась с сопротивлением "Хезболлы". После этого задачу передали 36-й дивизии, которая подготовила новый план.

В ходе операции израильские силы навели несколько мостов через реку Литани, проложили маршруты через труднопроходимую местность и вышли к крепости с западного направления. Захват сопровождался авиационной и артиллерийской поддержкой.

В ЦАХАЛ заявляют, что операция направлена на устранение угрозы для населённых пунктов северного Израиля, прежде всего Метулы. Хребет Бофор и долина Салуки позволяют контролировать район и лишают "Хезболлу" важных позиций для наблюдения и атак.