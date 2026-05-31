Израильская армия заняла крепость Бофор на юге Ливана

Израильские военные заняли крепость Бофор на юге Ливана – исторический замок крестоносцев, который, по данным ЦАХАЛ, использовался как форпост группировки "Хезболла". Она признана террористической в США и Израиле. В Евросоюзе террористическим признано военное крыло "Хезболлы", но не политическая партия.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал фотографию флагов Израиля и бригады "Голани" над крепостью и заявил. "Мы посылаем ясный сигнал нашим врагам: те, кто угрожает Израилю, лишатся своих стратегических активов – одного за другим", – подчеркнул Кац.
По данным журналистов Kan, первая попытка взять Бофор была предпринята два месяца назад силами 98-й дивизии, но операция столкнулась с сопротивлением "Хезболлы". После этого задачу передали 36-й дивизии, которая подготовила новый план.
В ходе операции израильские силы навели несколько мостов через реку Литани, проложили маршруты через труднопроходимую местность и вышли к крепости с западного направления. Захват сопровождался авиационной и артиллерийской поддержкой.
В ЦАХАЛ заявляют, что операция направлена на устранение угрозы для населённых пунктов северного Израиля, прежде всего Метулы. Хребет Бофор и долина Салуки позволяют контролировать район и лишают "Хезболлу" важных позиций для наблюдения и атак.
- В 1982 году во время Первой ливанской войны Бофор уже был взят израильскими войсками, в том числе бойцами бригады "Голани". После вывода войск ЦАХАЛ из Ливана в 2000 году крепость перешла под контроль "Хезболлы".
- Крепость Бофор была построена крестоносцами в XII веке и за свою историю переходила под контроль Саладина, тамплиеров и мамлюков. В XX веке она стала опорным пунктом палестинских вооруженных группировок, а затем проиранской ливанской "Хезболлы".