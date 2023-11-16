Израильские военные нашли в Газе тело погибшей заложницы

Израильские военные в секторе Газа нашли тело израильтянки, которую 7 октября похитила палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС.

По словам военных, тело 65-летней Йегудит Вайс из кибуца Беэри находилось в одном из зданий рядом с больницей "Аль-Шифа". Супруг Вайс был убит джихадистами во время их нападения на кибуц.

Тело заложницы перевезено в Израиль. О причинах смерти не сообщается. Израильские СМИ пишут, что три месяца назад у Вайс диагностировали онкологическое заболевание и она должна была пройти лучевую терапию.

Жертвами нападения ХАМАС на юг Израиля стали 1200 человек. В заложниках в Газе находятся около 240, включая несколько десятков детей.

Израильские власти и ХАМАС, по данным СМИ, ведут переговоры об обмене захваченных в Израиле людей, но подробности вероятного обмена неизвестны.

По последним сообщениям источников The Washington Post, представители ХАМАС предварительно согласны на сделку с Израилем, по которой будут освобождены не менее 50 женщин и детей. За освобождение части заложников группировка требует от Израиля сделать паузу в боевых действиях в секторе Газа на несколько дней, расширить доступ гуманитарной помощи и освободить палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израильская сторона пока не приняла решение о заключении сделки с ХАМАС.

Армия обороны Израиля в ответ на нападение джихадистов 7 октября проводит операцию в секторе Газа. Израильских военных обвиняют в жестокости по отношению к мирному населению. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских атак погибли более 11 тысяч палестинцев, из которых большинство женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

Израильская армия утверждает, что атакует исключительно военные объекты, которые джихадисты размещают вблизи объектов гражданской инфраструктуры.