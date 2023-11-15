Израильские военные зашли на территорию больницы "Аль-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля объявила, что начала "точечную" операцию против радикальной палестинской группировки ХАМАС в больнице "Аль-Шифа". Группировка признана террористической в США и странах Еврсоюза.

В сообщении ЦАХАЛ в социальной сети Х говорится, что операция проводится с участием команд медиков и людей, владеющих арабским, чтобы не причинить вред гражданским лицам, которых джихадисты используют в качестве живого щита.

Корреспондент телеканала Al Jazeera передает с места, что в главном дворе больницы "Аль-Шифа" стоят израильские танки, а солдаты Армии обороны Израиля зашли в один из корпусов больницы. Ранее об этом же рассказал Би-би-си находящийся в больнице местный житель. По его словам, он видел на территории больницы шесть танков и более сотни солдат спецназа, которые вошли в главный корпус неотложной помощи. Они кричали по-арабски: "Не двигаться!", расссказал очевидец Би-би-си.

Сообщений о каких-либо столкновениях и стрельбе в больнице пока не поступало.

Представитель подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы сказал в эфире Al Jazeera, что израильские солдаты обыскивают подвалы "Аль-Шифы". Власти Израиля настаивают, что на территории этой больницы расположен подземный штаб экстремистов. ХАМАС это отрицает, утверждая, что около 650 пациентов и не менее 5 тысяч укрывшихся в "Аль-Шифе" гражданских лиц оказались в ловушке под постоянным обстрелом израильских снайперов и беспилотников.

Израильская армия заявляет, что накануне передала властям сектора Газа ультиматум, в котором потребовала, чтобы вооруженные формирования ХАМАС покинули территорию больницы в течение 12 часов. Ультиматум выполнен не был.

В ночь на среду израильская армия объявила, что перед началом операции в "Аль-Шифе" открыла коридор для выхода гражданских лиц.

Агентство Reuters пишет, что во вторник палестинцы в "Аль-Шифе" вырыли братскую могилу, чтобы похоронить пациентов, умерших за время израильского окружения. Они также заявили о трудностях с планом по эвакуации из больницы младенцев, несмотря на объявленное Израилем предложение отправить для этого портативные инкубаторы.

Точных данных о том сколько людей находится на территории крупнейшей в секторе Газа больницы, нет.

Во вторник Армия обороны Израиля заявила о захвате её военными в Газе зданий парламента, правительства и штаб-квартиры полиции, подконтрольных ХАМАС. "Правительственные учреждения террористической организации ХАМАС использовались в боевых целях, в том числе для подготовки к нападению на Израиль 7 октября", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.