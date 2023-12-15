Израильское командование расследует смерть троих заложников

Израильское командование заявило, что военнослужащие, ведущие борьбу с отрядами палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, по ошибке застрелили троих заложников, которых приняли за участников антиизраильских действий. Об этом сообщает BBC News.

После расследования и проверок, предпринятых в районе инцидента, "возросли подозрения относительно личностей погибших", говорится в заявлении израильского командования. Тела убитых были перевезены на территорию Израиля для проведения экспертизы.

В заявлении говорится, что из случившегося "были немедленно извлечены уроки", результаты которых были доведены до всех военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Немногим ранее израильские военные сообщили, что убитые заложники были "ошибочно приняты израильтянами за угрозу". Инцидент произошёл в северном пригороде Газы.

Сообщалось, что тела были возвращены в Израиль. Две жертвы были опознаны как Йотам Хаим, похищенный из кибуца Кфар-Аза, и Самер Талалка, захваченный в кибуце Нир-Ам. Семья третьего погибшего просила не называть его имя.

В заявлении израильского командования, сообщившего о ведущемся расследовании, было выражено "глубокое сожаление в связи с трагическим инцидентом, семьям погибших были направлены сердечные соболезнования", сообщает BBC News.

Командование заявило, что его задача – "установить местонахождение пропавших людей и вернуть всех заложников домой".

К настоящему времени более 100 заложников находятся в руках боевиков в секторе Газа после нападения отрядов ХАМАС на Израиль 7 октября.