Изрезанную картину Бэнкси продали за 18 миллионов фунтов

Работа британского художника Бэнкси, которая частично самоуничтожилась в 2018 году встроенным в раму шредером, продана на аукционе Sotheby's за рекордные 18 с половиной миллионов фунтов.

Поначалу картина называлась "Девочка с воздушным шаром". На аукционе в 2018 году она была продана за один миллион фунтов стерлингов. Сразу после объявления о сделке в действие был приведён шредер, вмонтированный в раму. В результате половина картины была превращена в "вермишель". От полного уничтожения её спасла остановка работы механизма. Его внезапный запуск, как и неожиданный "сбой", остаются загадкой.

Новая владелица картины оценила дерзкую художественную акцию и не стала аннулировать покупку. Она же дала картине новое название - "Любовь в мусорном баке". В начале сентября 2021 года картина вернулась на торги.

Директор отдела современного искусства аукционного дома Sotheby's Алекс Бранзик сказал, что трюк со шредером "не столько уничтожил произведение искусства, сколько создал новое".

Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим сатирическим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст и полны чёрного юмора.