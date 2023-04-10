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Извержение вулкана Шивелуч: код авиационной опасности — "красный"

Извержение камчатского вулкана Шивелуч (архив)

В ночь на 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Как сообщил корреспондент издания "КоммерсантЪ", вулканический пепел накрыл ближайшие селения.

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, извержение вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля достигло особо сильной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за циклона, снегопада и метели. Высота выброса пепла составила от 15 до 20 километров. Вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.

Шивелуч —​ самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до Петропавловска-Камчатского — 440 км, до посёлка Ключи — 47 км. Высота сопки 3283 м, высшая точка активной части — 2800 м над уровнем моря. Возраст вулкана определяется в 60-70 тысяч лет.

С конца 18-го века вулкан Шивелуч извергался не менее 10 раз.

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