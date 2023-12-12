"Известия": из-за санкций поставки автозапчастей занимают больше года

Сроки поставок автозапчастей на автомобили иностранных марок, покинувших российский рынок после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, выросли до полутора лет из-за санкций. Об этом пишут "Известия".

Детали везут через третьи страны, но сроки доставки затягиваются из-за задержек на таможне и препятствий в отправке на стороне автопроизводителей без объяснения причин, рассказали опрошенные изданием крупные страховые компании.

Как рассказали собеседники "Известий", сложнее всего заказать детали на японские автомобили марок "Инфинити" и "Лексус" и на европейские – "Шкоду" и "Мерседес".

Например, по информации компании "Абсолют Страхование", бачок реагента AdBlue для "Мерседеса" пришлось ждать полтора года с мая 2022 года, колесный диск один год и четыре месяца, а оригинальное стекло, заказанное для "Порш Кайен" семь месяцев назад, пока не пришло.

На автомобили "Инфинити" запчасти сейчас вообще не доставляют из-за санкций. Детали японских автомобилей "Тойота", "Мицубиси", "Хонда" , а также корейский "Киа" и "Хёндэ" приходится ждать в среднем полгода.

Компания "МАКС", в свою очередь, указала на наличие проблем с официальными поставками для европейских марок "Рено" и "Опель".

После вторжения России в Украину почти все европейские, американские и корейские бренды прекратили поставки автомобилей в Россию. В ответ на это Минпромторг разрешил "параллельный импорт", то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя.

Использование каналов параллельного импорта приводит к удлинению логистических цепочек и оборачивается увеличением времени доставки. Запчасти везут сложными маршрутами через международные хабы — Турцию или ОАЭ, а также транзитом через страны Балтии, Беларусь, Грузию и Казахстан. На таможне грузы часто задерживаются, пишут "Известия".

Российское законодательство в ОСАГО требует урегулировать страховой случай за месяц. По словам вице-президента компании "РЕСО-Гарантия" Игоря Иванова, из-за сложившейся ситуации страховщику чаще всего приходится выплачивать возмещение деньгами или использовать бывшие в употреблении запчасти. Однако такой способ решения проблемы возможен только при согласии клиента.

Кроме того, власти опасаются, что рост спроса на автомобильные запчасти может привести к увеличению количества случаев угона автомобилей.