"Известия": новые напитки взамен Pepsi и 7Up появятся в России в июне

Компания PepsiCo, которая после начала войны в Украине прекратила поставки на российский рынок своих напитков Pepsi, Mirinda и 7Up, запустила новую линейку специально для России. Их отгрузка в торговые сети запланирована в июне. Об этом пишут "Известия".

По данным источника издания, новая линия напитков будет производиться под брендом "Русский дар", который сейчас используется для кваса. Среди них, например, лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

Ранее о планах PepsiCo выпускать напитки специально для российского рынка писал "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию, подготовленную компанией. В ней, помимо "Русского дара" также упоминались торговые марки New Cola и Fruitz .

Из-за российского вторжения в Украину свою работу в России приостановил и другой производитель газированных напитков - американская компания Coca-Cola. В середине мая завод "Очаково" представил замену Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street. Формой бутылки и оформлением напитки из новой линейки "Очаково" похожи на оригинальные, отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F или S.