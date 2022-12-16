"Известия": новых иномарок в России хватит на месяц продаж

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось около 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов. С учётом объемов продаж этого объёма хватит максимум на месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов авторынка.

С начала войны в Украине с российского рынка ушли 46 из 60 автомобильных брендов. Среди оставшихся – три российских, остальные – китайские. Поэтому на складах у дилеров почти не осталось автомобилей из среднего ценового сегмента: Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen.

Всего в России функционирует около 3 тысяч автоцентров. Как отметил вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин, по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. "Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами", - сказал Алексей Подщеколдин.

По данным "Известий", в 2021 году было продано почти один миллион 700 тысяч автомобилей, в этом году - около 650 тысяч. Таким образом, дефицит составил более одного миллиона автомобилей.

Наибольший дефицит наблюдается среди автомобилей средней ценовой категории — Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Toyota. Импортировать эти марки дилерам невыгодно из-за сложной логистики и высокой пошлины.

После вторжения России в Украину почти все европейские, американские и корейские бренды прекратили поставки автомобилей в Россию. В ответ на это Минпромторг разрешил их "параллельный импорт", то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя.

Однако параллельный импорт автомобилей не может поправить ситуацию - его объемы слишком малы и не могут покрыть спрос, считает Алексей Подщеколдин. По его прогнозам, этим путем в Россию в 2023 году будет импортировано лишь около 70 тысяч машин.