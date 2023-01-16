"Известия": в России узаконили разбор самолётов на запчасти

Правительство России в конце декабря узаконило разбор самолётов на запчасти для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в авиаотрасли, которые ознакомились с принятым документом (он скрыт от публикации). После начала войны в Украине ЕС и США запретили экспорт авиационных товаров и услуг.

Как сообщает издание, детали, которые снимаются с самолётов, должны иметь разрешительные документы, их эксплуатацию должны проанализировать и оценить состояние, а при установке на другой самолёт- протестировать и ещё раз проверить.

Также правительство разрешило устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. При этом собеседники "Известий" уточнили, что раньше в России уже переставляли запчасти с одного самолёта на другой, а также использовали неоригинальные компоненты, но теперь это происходит "по своим правилам".

Как пишут "Известия", собеседники издания не понимают, как они должны выполнять нормы постановления правительства, если они скрыты. Один из экспертов считает, что нормы скрыли от общественности, "поскольку тема "каннибализации" гражданского флота, которая воспринимается специалистами абсолютно нормально, широкому кругу лиц может показаться резонансной".

Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт, а сам бизнес будет недобросовестно работать при исполнении иностранных директив.