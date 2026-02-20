Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтёров установили имена 186 102 российских военных, погибших с начала войны с Украиной.

За последний месяц число подтверждённых имён выросло почти на 20 тысяч — это рекордный прирост за всё время подсчётов, сообщают расследоматели. При этом, как подчёркивают авторы исследования, рост погибших не связан с текущей ситуацией на фронте.

В основе методологии подсчёта — анализ открытых сообщений: некрологов, записей в соцсетях, объявлений о розыске пропавших без вести. Реальное число потерь может быть намного больше.

За прошедший месяц исследователям удалось сопоставить данные, собранные за несколько лет, с открытыми государственными базами, прежде всего со списками реестра наследственных дел, который фактически подтверждает смерть человека.

Отдельно отмечается, что среди погибших продолжает расти доля добровольцев: сейчас на них приходится треть всех подтверждённых потерь. Более половины всех установленных добровольцев погибли за последние полтора года.