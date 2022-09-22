Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Известные россияне продадут награды для помощи политзаключённым

Актриса Чулпан Хаматова

Правозащитный проект "ОВД-Инфо", а также правозащитные организации "Первый отдел" и Московская Хельсинкская группа объявили о проведении благотворительного аукциона в помощь гражданам, преследуемым по статьям уголовного кодекса России о дискредитации действий российской армии и распространении фейков о ней.

В качестве лотов на торги, которые пройдут в онлайн-режиме 26 сентября, выставлены призы и награды известных артистов, писателей, музыкантов и журналистов. В аукционе согласились принять участие Чулпан Хаматова, Борис Акунин, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Кирилл Серебренников, Катерина Гордеева, и многие другие российские знаменитости.

Также свой лот представит двукратный номинант на премию "Оскар" и пятикратный номинант на премию "Золотой глобус" британский актёр Рэйф Файнс, наиболее известный по роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере.

Сообщается также, что среди лотов выставлены книга с автографом Бориса Стругацкого и портрет Михаила Горбачева, нарисованный лидером ирландской рок-группы U2 Боно.

  • После полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины в России была фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой "спецоперации" не с государственных позиций. Власти РФ возбудили свыше двухсот уголовных дел на противников войны по новым статьям уголовного кодекса о дискредитации армии и распространении фейков о ней. В некоторых случаях обвиняемым может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG