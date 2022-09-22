Известные россияне продадут награды для помощи политзаключённым

Правозащитный проект "ОВД-Инфо", а также правозащитные организации "Первый отдел" и Московская Хельсинкская группа объявили о проведении благотворительного аукциона в помощь гражданам, преследуемым по статьям уголовного кодекса России о дискредитации действий российской армии и распространении фейков о ней.

В качестве лотов на торги, которые пройдут в онлайн-режиме 26 сентября, выставлены призы и награды известных артистов, писателей, музыкантов и журналистов. В аукционе согласились принять участие Чулпан Хаматова, Борис Акунин, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Кирилл Серебренников, Катерина Гордеева, и многие другие российские знаменитости.

Также свой лот представит двукратный номинант на премию "Оскар" и пятикратный номинант на премию "Золотой глобус" британский актёр Рэйф Файнс, наиболее известный по роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере.

Сообщается также, что среди лотов выставлены книга с автографом Бориса Стругацкого и портрет Михаила Горбачева, нарисованный лидером ирландской рок-группы U2 Боно.