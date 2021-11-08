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Время Свободы

Извинений не требовал. Кадыров поспорил с Симоньян

Заглавная тема выпуска информационного дайджеста "Время Свободы" сегодня, 8 ноября - спор главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о том, следует ли упоминать в СМИ этническую принадлежность людей, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях. Спор возник в связи с недавней нашумевшей дракой в московском районе Новые Ватутинки. Дискуссия на эту тему ведется давно, но интересно, что в данном случае в "горячий спор" вступили две очевидно прокремлевские фигуры. Показательно, что Кадыров не потребовал от своего оппонента извиниться, как это он обычно делает.

Среди других тем сегодня - попытка пробиться из Беларуси в Польшу большой группы мигрантов из стран Ближнего Востока, заставившая польские власти заявить о "масштабном силовом вторжении"; обсуждение желания Генпрокуратуры во что бы то ни стало засадить в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева, страдающего серьезным сердечным заболеванием; комментарий о ситуации на российско-украинской границе, где отмечается концентрация российских войск; акции в поддержку Михаила Саакашвили, который почти сорок дней держит голодовку; расследование дел в Испании об отмывании денег венесуэльскими чиновниками.

Вопрос дня сегодня: Могут ли СМИ в сообщениях о преступлениях упоминать расу или национальность предполагаемых преступников?

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Время Свободы 8 ноября
by Радио Свобода

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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