Министерство юстиции России присвоило статус так называемой нежелательной организации Фонду Бориса Немцова за свободу. Эта некоммерческая организация зарегистрирована в Германии, с 2015 года фонд занимается сохранением либерального наследия Немцова и просвещением в области прав человека. Он поддерживает магистерскую программу российских исследований в Карловом университете в Праге, предоставляет стипендии журналистам, исследователям и правозащитникам, присуждает ежегодную премию имени Бориса Немцова людям, проявившим мужество в борьбе за демократические ценности.

Кроме того, в реестр "нежелательных" внесены немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу и украинский Центр гражданских свобод.

Фонд Науманна близок Свободной демократической партии Германии (СвДП) и поддерживает образовательные программы в области развития гражданского самосознания и правового общества. Он был создан в 1958 году, его представительства есть в более чем 60 странах мира. С 1992 года работало бюро фонда в Москве – оно закрылось в 2022 году после начала войны России в Украине.

Украинский Центр гражданских свобод поддерживает развитие гражданского активизма и защиты прав человека в Украине и регионе ОБСЕ.

Фонд Бориса Немцова распространил заявление, в котором его глава Жанна Немцова прокомментировала решение российских властей:

О том, почему российские власти объявили нежелательной организацией фонд Бориса Немцова именно сейчас, рассуждает политолог Иван Преображенский:

– Фонд Бориса Немцова изначально был создан за пределами России после того, как из страны уехала Жанна Немцова и некоторые другие его основатели. На начальном этапе в создании фонда и его работе принимал активное участие Владимира Кара-Мурза (политик находится в заключении, его освобождения накануне потребовали 80 американских сенаторов и конгрессменов, призвав Белый дом объявить его неправомерно задержанным, – Р.С.) Возможно, это решение принято именно в связи с этим, а не с самим фондом. Но это только предположение.

Безусловно, у российских властей существует перспективный план по признанию "иностранными агентами" либо "нежелательными организациями". Обычно организации или медиа признают "иностранным агентом", а уже потом объявляют "нежелательной организацией". У Фонда Бориса Немцова в последнее время успешно запустилось сразу несколько серьезных проектов. Он стал помогать изданию очень важных книг, связанных с ситуацией в России, и не только в России, а в мире в целом. Во-вторых, Фонд Бориса Немцова совместно с Карловым университетом сумел запустить магистерскую программу на русском языке в Карловом университете, в Праге. В-третьих, Фонд Бориса Немцова начал открыто и активно помогать российским медиа.

Поскольку Фонд Бориса Немцова, в отличие от многих подобных организаций, придерживается политики принципиальной открытости, то его деятельность очень хорошо видна, и возможно, в какой-то момент было принято такое решение. Стоит учитывать, что подобные решения в России принимаются часто достаточно бессистемно: например, кто-то, обладающий достаточными ресурсами, лоббирует добавление в эти списки какой-то отдельной организации. Ходили разговоры, что Фонд Бориса Немцова не должны трогать, потому что это Фонд Бориса Немцова, все-таки российского вице-премьера, пусть и убитого, но с которым дружили многие нынешние представители власти, включая куратора внутренней политики Сергея Кириенко. И с этой точки зрения очень показательно, что его сразу объявили "нежелательной организацией". Очевидно, что "нежелательными организациями" объявляют не "гражданские власти", а именно российские спецслужбы, силовики, – полагает политолог Иван Преображенский.

Фонд имени Фридриха Науманна и украинский Центр Гражданских свобод активно сотрудничали с правозащитниками, которые, несмотря на огромное давление властей, до сих пор работают в России. В 2022 году Центр гражданских свобод получил Нобелевскую премию мира. Тогда же ее получил российский правозащитный центр "Мемориал". О том, почему под удар российских репрессий попали зарубежные фонды и правозащитники, говорит председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов:

– Центр гражданских свобод – это наши друзья и коллеги, с которыми мы работаем больше 10 лет. Вместе с ними и белорусским правозащитником Алесем Беляцким из организации "Вясна" в 2022 году мы получали Нобелевскую премию мира. Надо сказать, что диктаторские режимы оценили все наши организации: Алесь Беляцкий в момент присуждения Нобелевской премии находился в тюрьме. В тюрьме сейчас находится и Олег Орлов, один из руководителей "Мемориала", по сути, тоже Нобелевский лауреат, которому не помогла защита со стороны другого Нобелевского лауреата – главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Единственные, до кого невозможно дотянуться – это Центр гражданских свобод, потому что он в Украине. Ну власти что смогли, то сделали: внесли его в списки "нежелательных".

– А какова их цель?

– Это такая извращенная логика тоталитарного режима. Если уж не достанем, так хоть пометим. Цель очевидна. Центр гражданских свобод много работает с правозащитниками из других стран. Миллионы человек стали жертвами войны России против Украины, им нужна помощь. Центр занимается самыми разными сюжетами – документирование военных преступлений, преступлений против человечности, грубых массовых нарушений прав человека, помощью конкретным людям. Эта работа невозможна без международной кооперации. Очевидно, цель власти – обрубить связи российских правозащитников с Центром гражданских свобод, Фондом Бориса Немцова, Фондом Наумана.

Закон о "нежелательных организациях" позволяет по совершенно произвольным основаниям, не предъявляя общественности никаких доказательств, имея какие-то совершенно непубличные справки от спецслужб, заявить прокуратуре, что эта организация представляет угрозу, и ее деятельность объявляется "нежелательной". Это решение выходит в административном порядке, его обжалование невозможно. Это полный внесудебный произвол. Но это уже многолетняя практика. Было дополнение в законодательство об "иностранных агентах", когда в правах ограничивали конкретную организацию, а потом и конкретных людей. А закон о "нежелательных" гораздо сильнее обрубает возможные связи, потому что даже косвенная связь человека с такой организацией может послужить причиной уголовного преследования. И вот теперь в этот список попали хорошие люди, наши товарищи. Это, разумеется, полное безобразие. Разумеется, это решение должно быть отменено точно так же, как должно быть отменено все законодательство о "нежелательных организациях", противоречащее основным пактам о правах человека, – говорит правозащитник Александр Черкасов.

Закон о "нежелательных организациях", согласно которому им запрещается работать на территории России, действует в стране с 2015 года. "Нежелательной" может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций свыше 150 зарубежных НКО и НПО, а также независимые СМИ, включая Радио Свобода/Свободная Европа. За сотрудничество с ними гражданам грозят штрафы или тюремное заключение.