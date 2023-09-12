Изъятые у дизайнера Лебедева квартиры в Киеве будут проданы

Правительство Украины передало две конфискованные квартиры и другое имущество российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве под управление Фонда государственного имущества страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после приватизации конфискованные квартиры будут сданы в аренду или проданы, а вырученные средства пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Речь идёт о двух квартирах площадью 138 и 193 кв. метров. Решение о конфискации квартир в центре Киева по иску Минюста принял в июле Высший антикоррупционный суд Украины. Тогда же Лебедев опубликовал в телеграме фотографии одной из квартир и написал: "Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней."

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Лебедева в оправдании войны и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

СБУ запретила въезд Лебедеву на территорию страны за "нанесение вреда в сфере информационной безопасности" в конце марта 2017 года. В январе 2022 года Лебедева включили в санкционный список Украины.

Летом прошлого года Лебедев посетил оккупированные территории Украины. Он опубликовал фото из Донбасса, с крыши Запорожской АЭС. Посещение захваченных российскими войсками украинских территорий Лебедев назвал "маленькими радостями полноценной жизни".