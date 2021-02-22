Японцы под флагом "Азова". В Токио реконструируют войну в Донбассе

С первого взгляда может показаться, что это обычные фотографии украинских военных из зоны боевых действий в Донбассе. На самом деле снимки сделаны за много тысяч километров от Донецка или Луганска – в Японии. В начале февраля подписчики и друзья живущего в Харькове переводчика с японского Бориса Мороза увидели у него в ленте фотографии, которые поначалу могли показаться им привычными: бойцы батальона "Азов" и других украинских подразделений позировали фотографу, сидя в укреплении на фоне флага Украины, чистили оружие, грели чай в походных условиях и готовили бутерброды с привычной для жителей постсоветского пространства вареной колбасой.

Неопытный глаз мог не заметить подвоха. Вот, например, боец позирует на фоне флага 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, тех самых "киборгов", прославившихся обороной аэропорта Донецка от пророссийских сепаратистов.

Тем не менее, все эти снимки сделаны вовсе не в Украине, а в полузаброшенном здании в одном из городов японской префектуры Тиба. Японцы давно известны как мастера косплея – максимально детализированного перевоплощения в различные роли. Теперь к косплею персонажей аниме добавились и участники войны в таком далеком от Японии Донбассе. По горькой иронии судьбы горячая фаза войны на востоке Украины началась с вторжения в Славянск отряда Игоря Стрелкова, увлекавшегося исторической реконструкцией известных сражений. Теперь, возможно, на другом конце света будут реконструировать самого Стрелкова. По фотографиям из Украины японские энтузиасты воссоздают не только украинских военных, но и россиян, например, знаменитых "зеленых человечков", участвовавших в силовом сопровождении аннексии Крыма.

Ни одна реконструкция невозможна без оружия, и тут японцам повезло: они могут использовать для этих целей копии современного оружия, сделанные для игры в страйкбол и эйрсофт. Это пневматическое оружие, использующее вместо пуль пластиковые шарики, было изобретено в Японии в 70-е годы прошлого века и остается в этой стране легальным, хотя власти многих других стран наложили на его использование строгий запрет. Японский закон говорит, что страйкбольное оружие должно быть сделано из легких материалов, таких как пластик или специальные сплавы алюминия, а также ограничивает максимально допустимую дульную энергию при выстреле из него. Купить точную копию автомата Калашникова для игры в страйкбол в Японии можно всего за 265 долларов США.

Хаяо Сато, который участвует в мероприятиях японских реконструкторов с 2016 года, рассказал Радио Свобода, что раньше поклонники этого хобби в основном косплеили американских военных. Однако, по его словам, в последние годы все большей популярностью пользуются образы участников войны на востоке Украины, одного из самых кровопролитных конфликтов на постсоветской территории за все время с распада СССР.

По словам Сато, интерес к российской милитаристской тематике возник у него именно после знакомства с копией АК-47. "А уже после России я стал интересоваться армиями соседних с ней стран", – говорит японец.

Японские реконструкторы не только устраивают страйкбольные битвы, но и пользуются специальными "студиями" в заброшенных зданиях и лесах, где детально воссоздают сцены войны. Одна из таких студий у подножья знаменитой горы Фудзи берет с косплееров порядка $320 в час за использование своих помещений.

Двое японских "реконструкторов" в беседе с Радио Свобода подчеркнули, что за их хобби нет никакой идеологической мотивации. По их словам, речь идет об усовершенствованной версии игры "ковбои против индейцев", в которых символика призвана лишь различать противоборствующие стороны.

Тем не менее, к воссозданию деталей японцы подходят со свойственной им щепетильностью. В интернете есть даже блог и твиттер-аккаунт, в котором участников страйкбольных баталий и создателей постановочных фото информируют о последних новинках в обмундировании и вооружении украинских и российских солдат.

Большинство реквизита для своих игр японцы покупают на специализированном форуме. Там можно найти не только серийные образцы, но и заказать точные копии редкого оружия, которое специально для вас напечатают на 3D-принтере. Владелец еще одного магазина, который специализируется на продаже в Японии российского военного обмундирования, говорит, что зачастую ему удается предложить покупателям "оригинальные, хотя и бывшие в использовании вещи". Секрет их происхождения он раскрывать отказывается, ссылаясь на "коммерческую тайну".

Mногие образцы оружия и другого оборудования делаются на заказ после внимательного изучения фотографий и видео из зоны боевых действий в Донбассе.

Как рассказал Радио Свобода Хаяо Сато, полная экипировка под украинского или российского солдата, включая оружие, может стоить до 2000 долларов и занять недели, пока не будут найдены все необходимые для нее компоненты.

А вот так японцы реконструировали походный обед в советском стиле. Несмотря на любовь реконструкторов к деталям, здесь их работу сразу выдает минеральная вода Evian и диковинная "казацкая водка", которую можно встретить разве что в магазинчиках для экспатов с постсоветского пространства.