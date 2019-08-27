Суд в США признал компанию виновной в разжигании опиоидного кризиса

В понедельник судья штата Оклахома обязал одну из крупнейших фармацевтических компаний мира Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов для ликвидации последствий опиоидного кризиса в Оклахоме, к созданию которого, по мнению судьи, была причастна компания.

Судья признал фирму виновной в преуменьшении опасности ее опиоидных болеутоляющих препаратов, что привело к неконтролируемому росту их потребления и смерти тысяч людей. Этот штраф значительно меньше 17 миллиардов долларов, которые требовали обратившиеся в суд власти штата, но он повышает шансы других истцов по всей стране, которые предъявили более 1500 аналогичных исков к Johnson & Johnson. Все они рассматриваются в окружном суде города Кливленда в штате Оклахома.

Адвокаты Johnson & Johnson заявили, что будут обжаловать решение в Верховном суде штата, отвергнув ответственность компании за резкий рост потребления опиоидов.

В своём решении судья Балкман подчеркивает, что Johnson & Johnson и её дочерние компании содействовали в разжигании кризиса с опиоидными болеутоляющими препаратами, которые, по неофициальным данным, унесли жизни десятков тысяч американцев в последние два десятилетия. Компенсация, по словам судьи, покроет многолетние расходы штата на борьбу с кризисом и оказание помощи его жертвам. На судебном процессе Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер заявил, что передозировка опиоидами убила 4653 человек в штате с 2007 по 2017 год. Оклахома

Перед началом судебного разбирательства штат Оклахома заключил соглашения с двумя другими крупными производителями опиоидных лекарств: компанией Purdue Pharma, которая согласилась заплатить 270 миллионов долларов компенсации. Израильская компания Teva Pharmaceutical обязалась заплатить 85 миллионов долларов.

Власти штата Оклахома пришли к заключению, что обе компании и их дочерние филиалы проводили агрессивную, вводящую в заблуждение маркетинговую кампанию, которая преувеличивала эффективность препаратов для лечения хронических болей и уменьшала риски возникновения наркотической зависимости.