Johnson & Johnson приостановит поставку средств гигиены в Россию

Американская компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию. Причиной такого решения называется "увеличение масштабов гуманитарного кризиса", из-за войны на территории Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

При этом Johnson & Johnson продолжит поставлять в Россию лекарства и медицинское оборудование. Компания владеет десятками брендов, которые выпускают средства личной гигиены. Среди них Johnson’s Baby, Le Petit Marseillais, Listerine, Clean & Clear, O.B. и другие.

Также о приостановке работы в России сети магазинов спортивных товаров Decathlon объявил французский холдинг Association Familiale Mulliez. Компания заявляет, что такое решение было принято из-за международных санкций, влияющих на условия поставок. Decathlon утверждает, что продолжит поддерживать 2500 сотрудников в России.