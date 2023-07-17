К бывшему администратору паблика "Нацдем" пришла ФСБ

К бывшему администратору группы "Нацдем" во "ВКонтакте" пришла ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал "Национально-демократического альянса".

Имя бывшего администратора не уточняется. Утверждается, что на него завели административное дело о возбуждении ненависти или вражды. К делу подшито более сорока листов комментариев задержанного. Их содержание также не раскрывается.

От адвоката бывший администратор изначально отказался. После решения суда участники альянса намерены объявить сбор на оплату штрафа. Он может составить до 20 тысяч рублей.

Сообщество "Нацдем" посвящено "русской национал-демократии, а также обсуждению актуальных политических событий", говорится в описании паблика во "ВКонтакте". Участники альянса утверждают, что закрыли группу в конце 2022 года.