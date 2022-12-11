К Луне отправлен японский модуль с луноходом из ОАЭ

К Луне вперые запущен японский посадочный аппарат. Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В космос аппарат "Хакуто-Р", построенный частной компанией ispace, вывела ракета Falcon9 производства корпорации SpaceX.

На борту отправленного к Луне аппарата массой около 1 тонны - небольшой луноход "Рашид", созданный в Объединённых арабских эмиратах. Его масса всего 10 килограммов, однако он оснащён двумя камерами, микроскопом и тепловизором. Есть на борту и японский мини-луноход ещё более миниатюрных размеров. Так называемый лунный робот-трансформер весит всего 250 граммов, однако также способен перемещаться по лунной поверхности и передавать на Землю снимки.

Путь "Хакуто-Р" к Луне займёт около 5 месяцев. С целью использовать минимум топлива и сэкономить средства была избрана длинная траектория полёта. Для сравнения, недавно запущенный американский космический корабль "Орион" достиг лунной орбиты спустя 5 суток после старта.

Ожидается, что японский модуль совершит посадку на Луну в апреле. В течение 10 дней после посадки луноходы будут передавать на Землю фотографии лунной поверхности и проводить другие исследования.

В случае успеха миссии "Хакуто-Р" станет первым лунным модулем, совершившим мягкую посадку на Луне и при этом созданным полностью на частные средства. В 2019 году к Луне был отправлен частный израильский аппарат "Берешит". Он достиг поверхности спутника Земли, однако разбился при посадке.