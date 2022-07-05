К начальнику ГИБДД Петербурга Алексею Семёнову пришли с обыском

К начальнику ГИБДД Петербурга и Ленинградской области Алексею Семёнову пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщают 47news и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Обыски проходят на работе и в квартире Семёнова. Как утверждается, следственные действия связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили в июле 2020 года.

По данным 47news, обыски проводят сотрудники управления "М" (занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах) ФСБ, а также Следственного комитета. Ранее те же оперативники, как утверждается, обыскивали квартиру и загородный дом бывшего заместителя по тылу начальника ГУ МВД, генерал-майора Ивана Абакумова и экс-начальника автохозяйства ГУ МВД Луня, а также офис "Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти" - пишет Север.Реалии.

Из материалов дела следует, что неустановленные сотрудники главка вмешивались в дела фонда вопреки интересам службы, обеспечивая незаконное систематическое принудительное привлечение денег от бизнесменов Петербурга.

В каком статусе по делу проходит Семёнов - пока не известно. Официального сообщения об обысках не было.

В ноябре 2021 года Семёнов написал рапорт об уходе на имя министра МВД Колокольцева, но положительного ответа не получил и продолжил работу.