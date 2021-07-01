К столетию КПК в Тибете открыли высокоскоростную магистраль

В Китае в эти дни отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК) - она правит страной уже более 70 лет. Нынешнее китайское государство - Китайская народная республика - было создано в 1949 году после победы коммунистов в гражданской войне.

Председатель КНР и лидер компартии Си Цзиньпин в четверг в выступлении, приуроченном к годовщине, пообещал добиться "воссоединения" КНР с Тайванем. Этот остров контролирует местное правительство, не подчиняющееся Пекину. Власти Тайваня официально считают себя легитимным правительством Китайской республики, КНР же считает Тайвань мятежной провинцией.

Как отмечает "Голос Америки", при Си Цзиньпине коммунистический Китай активизировал усилия по утверждению претензий на свой суверенитет над Тайванем, в том числе регулярно посылая к острову истребители и бомбардировщики. "Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение родины – это неизменные исторические задачи КПК и общее чаяние всего китайского народа", – заявил Си Цзиньпин, выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По его словам, речь идёт о мирном воссоединении, при этом официальный Пекин никогда не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем.

Одна из наиболее масштабных строек, завершённых к 100-летию КПК - высокоскоростная железнодорожная магистраль в Тибете. Она связывает столицу Тибетского автономного района Лхасу и город Ньингчи. Почти вся трасса протяжённостью 435 километров проложена на высоте более 3 тысяч метров, путь включает в себя 47 тоннелей и 121 мост. На магистраль было потрачено более 5 миллиардов долларов. Это первая электрифицированная магистраль в Тибете. Впоследствии она будет доведена до города Чэнджу в провинции Сычуань.

Тибет был связан с остальной территорией Китая железной дорогой в 2006 году, однако эта магистраль не является высокоскоростной.

Критики действий китайских властей отмечают, что их цель - не столько развитие инфраструктуры региона, сколько стремление уничтожить его идентичность и изменить структуру населения.

Компартия Китая считается крупнейшей политической организацией в мире - в ней официально более 95 миллионов членов.