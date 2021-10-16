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К троянским астероидам Юпитера запущен зонд "Люси"

Американское космическое агентство НАСА в субботу запустило космический зонд "Люси". Его задача - изучение так называемых троянских астероидов Юпитера. Зонд должен достичь астероидов в 2027 году, это первая в истории подобная миссия.

Троянскими астероидами называют группу малых астероидов на орбите Юпитера, они названы в честь героев "Илиады" Гомера, повествующей о Троянской войне. Крупнейший из них имеет примерно 225 км в диаметре.

Ожидается, что с 2027 по 2033 год "Люси" исследует 6 троянских астероидов Юпитера. Учёные считают, что это поможет понять закономерности формирования планет Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет назад, а возможно и образования жизни на Земле - считается, что вещество, из которого они состоят, богато соединениями углерода.

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