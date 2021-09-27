К тяжелобольной матери правозащитницы Чупик пришли полицейские

К тяжелобольной матери правозащитницы Валентины Чупик, которую российские власти хотят депортировать из страны, в понедельник пришли сотрудники полиции. Об этом сообщил помощник Чупик Александр Ким.
По его словам, полицейские пришли с обыском и требуют документы правозащитницы. В квартире находится 84-летняя мать Чупик, которая не может ходить. Дверь была открыта на случай прихода сиделки.
Сама Александра Чупик находится в спецприемнике аэропорта "Шереметьево", где её задержали 25 сентября по прилёту из Армении. К правозащитнице не допускают адвоката и не сообщают её статус. ФСБ вручила ей уведомление о запрете на въезд в Россию на 30 лет. Чупик – гражданку Узбекистана – лишили статуса беженца.
Комитет против пыток направил срочное обращение в Европейский суд по поводу задержания и возможной депортации Чупик из России. Чтобы Страсбург применил 39 правило и обязал российские власти предоставить Чупик адвоката и не допустить депортации. В Узбекистане, по мнению коллег, ей грозят пытки и преследование со стороны властей.
- Валентина Чупик переехала в Россию в 2005 году после Андижанских событий — массового расстрел протестующих в Узбекистане. Она основала НКО "Тонг Жахони", которое оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, столкнувшимся с проблемами в России, например, с давлением силовиков.
- Сотрудники правоохранительных органов напрямую сказали Чупик, что она "слишком активно говорила о системной коррупции в МВД и подавала слишком много жалоб на незаконное задержание мигрантов", утверждает правозащитница в интервью РБК.
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