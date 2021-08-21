К журналистке "Эха" Татьяне Фельгенгауэр приходила полиция

Журналистка радио "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр сообщила в твиттере о визите полиции по адресу её регистрации в квартире родителей.

Мама Татьяны не впустила полицейского и отказалась с ним разговаривать.

Татьяна Фельгенгауэр допускает, что произошедшее связано с частично взломанной базой сайта free.navalny. Другое предположение связано с тем, что у журналистки был административный арест, и она находится "в некой базе потенциальных правонарушителей", — считает Татьяна Фельгенгауэр.

На этой неделе началась серия полицейских рейдов по квартирам предполагаемых активистов, имена которых якобы находились в "слитой базе" проектов команды Навального.

По данным ОВД‑Инфо, за четыре дня полиция побывала более чем у 500 человек Их спрашивали о финансировании и участии в структурах, к которым причастен оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как пишет "Эхо Москвы", 17 августа вечером московские полицейские начали приходить к людям, чьи данные оказались в публичном доступе после утечки с сайтов "Свободу Навальному" и "Умное голосование". Сообщает об этом и портал "ОФД-Инфо".

В начале этой недели полицейские начали приходить к людям, чьи данные оказались в публичном доступе после утечки с сайтов "Свободу Навальному" и "Умное голосование". В частности, о визите силовиков рассказывал специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар.

Заместитель главного редактора издания "Холод" Михаил Зеленский опубликовал телефонный разговор с человеком, который представился сотрудником полиции и предложил написать заявление об утечке данных. По подсчетам правозащитного проекта "ОВД-Инфо", полиция обошла уже более пятисот человек.