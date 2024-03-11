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Кабмин поддержал законопроект об уголовной ответственности за диверсию с 14 лет

После начала войны выросло количество случаев поджога релейных шкафов и другого железнодорожного оборудования
После начала войны выросло количество случаев поджога релейных шкафов и другого железнодорожного оборудования

Правительство России поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность по статье о диверсии с 14 лет. Сейчас уголовное наказание по ней может быть назначено, если преступление было совершено лицом, достигшим 16 лет.

Документ внес депутат Госдумы от "Единой России" Олег Гарин, который входит в состав Комитета Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Законопроект внесен на фоне участившихся с начала войны против Украины случаев поджога релейных шкафов и другого железнодорожного оборудования. Как отметил Гарин в пояснительной записке, среди задержанных поджигателей иногда оказываются подростки в возрасте 14-15 лет.

Депутат также предлагает ввести ответсвенность с 14 лет за прохождение обучения в целях диверсии и организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и релейные шкафы на железных дорогах.
  • Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее власти заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и диверсии и наказываться многолетним, вплоть до пожизненного, лишением свободы.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
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