Правительство России поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность по статье о диверсии с 14 лет. Сейчас уголовное наказание по ней может быть назначено, если преступление было совершено лицом, достигшим 16 лет.

Документ внес депутат Госдумы от "Единой России" Олег Гарин, который входит в состав Комитета Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Законопроект внесен на фоне участившихся с начала войны против Украины случаев поджога релейных шкафов и другого железнодорожного оборудования. Как отметил Гарин в пояснительной записке, среди задержанных поджигателей иногда оказываются подростки в возрасте 14-15 лет.

Депутат также предлагает ввести ответсвенность с 14 лет за прохождение обучения в целях диверсии и организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.