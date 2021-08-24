Снимки Кабула со спутника: поток людей к аэропорту не ослабевает

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что располагает заслуживающими доверия сообщениями о серьёзных преступлениях и нарушениях со стороны талибов, которые вернулись к власти в Афганистане.​



Талибы заявляют, что эвакуация из кабульского аэропорта должна закончиться 31 августа. На данный момент из страны эвакуировано около 60 тысяч человек. Но фотографии со спутника показывают, что исход людей не спадает, несмотря на обещания не чинить расправы и предоставить работу даже женщинам "в рамках закона шариата".



Фотографии, сделанные со спутника и изнутри толп людей, позволяют понять масштаб операции в кабульском аэропорту.

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