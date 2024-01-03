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Кадыров допустил убийства родственников преступников

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров допустил убийства родственников людей, разыскиваемых за преступления. Заявление он сделал на предновогоднем совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии по Чечне. Внимание на пост с видеозаписью обратило "Агентство".

"Любой, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника милиции, гостя республики. Если мы его не найдем, мы не будем его искать, мы найдем его домашних. У нас всегда было: и у наших отцов, если не находили виновника, оглашали месть его брату, отцу. Мы отомстим им за их родственника. Они убивают человека, потом говорят: "Я отказываюсь от этого родственника". Он не откажется от него, пока мы не пристрелим одного из его родственников", – заявил глава Чечни.

Примечание: "Агентство" цитирует высказывание по переводу, сделанному оппозиционным телеграм-каналом 1ADAT, который последовательно критикует действующие власти Чечни и Кадырова лично.

Как писали Кавказ.Реалии, на предновогоднем совещании с командирами МВД и Росгвардии Кадыров призвал избавляться от своих критиков "где бы они не находились".

"Все, кто не согласен с нашим видением, пусть уезжают из республики. Мы прощали многих, отпускали задержанных. Любого, кто призывает что-то организовать в Чечне, жалеть не будем. В каком бы государстве он не находился, мы отправим запрос на выдачу террориста. Если не выдают – значит мы должны избавиться от него так, как мы можем. Они ведут разговоры о нас, снимают фильмы про нас, говорят что хотят – мы не должны этого оставлять", – заявил на совещании Кадыров

  • Это не единственные за последние месяцы призывы Кадырова к внесудебным расправам. В октябре он призвал сотрудников силовых структур "стрелять в лоб людям", которые им не подчинятся. Государственные СМИ, которые цитировали это высказывание, утверждали, что речь шла об участниках "несанкционированных беспорядков".
  • В сентябре Кадыров опубликовал видео, на котором его несовершеннолетний сын Адам избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Ответственности сын главы Чечни не понес, зато получил звание Героя республики и несколько наград от руководства российских регионов. В декабре Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы Адам убил Журавеля.

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