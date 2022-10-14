Кадыров назначил Артёма Чайку советником

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил сына бывшего генпрокурора бизнесмена Артёма Чайку своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам, сообщает Кавказ.Реалии.
Как пишет Кадыров в своем телеграм-канале, в задачи Артёма Чайки будут входить "координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности".
Отец Артёма Чайки Юрий Чайка сейчас является полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в который входит и Чечня.
Семье Чайки был посвящён первый крупный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованный в конце 2015 года. В нём говорилось о бизнесе окружения тогдашнего генпрокурора, включая его сыновей. Чайка заявил, что расследование носит заказной характер. В 2016 году Росреестр изменил в своей базе данных имена детей генпрокурора: имя Артёма изменили на аббревиатуру ЛСДУ3, а Игоря - на ЙФЯУ9. Их настоящие именя вернули в реестр только в 2020 году.
В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Артёма Чайку в "список Магнитского". В ведомстве считают, что он использовал служебное положение своего отца для получения госконтрактов и оказания давления на конкурентов.
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