Кадыров пригрозил муфтию из Крыма за беседу с пленными чеченцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил преследованием главе Духовного управления мусульман аннексированного Крыма Айдеру Рустемову – так он отреагировал на беседу муфтия с пленными чеченскими бойцами. Политик заявил, что если пленные вернутся в Россию, они должны сразу же вновь отправится на войну, чтобы отомстить Рустемову.
В конце января на канале украинского блогера Владимира Золкина была опубликована видеозапись разговора признанного Киевом муфтия с пленными, среди которых были пять чеченских военнослудащих. Рустамов говорил о преступности войны против Украины и о том, почему её нельзя называть джихадом (священной войной), что регулярно повторяют власти Чечни. Это уже вторая встреча муфтия с пленными мусульманами, первая состоялась ещё в августе прошлого года.
После этого Рамзан Кадыров в оскорбительной форме заявил, что муфтий Крыма пытался унизить пленных и очернить выбранный ими путь.
"Я лично буду спрашивать с тебя, где бы ты не находился… Если [пленные] вернутся, то они первыми должны быть на передовой и искать тебя." – сказал Кадыров. Он добавил, что "под дулом" пленные чеченцы якобы были вынуждены соглашаться со всем, что говорил украинский религиозный деятель.
При этом в октябре глава Чечни сам общался с пленными украинскими военными в своей резиденции - несколько человек доставили к нему под конвоем после поездки детей чиновника в Украину. Кадыров утверждал, что власть в Киеве использовала мобилизованных украинцев в качестве "пушечного мяса". Те в ответ назвали свое участие в войне бессмысленным, а также озвучили продвигаемые российской пропагандой тезисы.
- В августе Рамзан Кадыров обратился к сторонникам непризнанной республики Ичкерии, которые сейчас воюют за Украину, – он объявил им кровную месть и пообещал преследовать их всю жизнь.
- В марте Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом передать власть "легитимному президенту Виктору Януковичу". Он написал, что готов лично просить Путина об убежище для нынешнего лидера Украины, в результате чего у того останутся шансы "хотя бы отчасти искупить вину". Кадыров успел пригрозить Зеленскому "необратимыми последствиями", кровной местью и обещал "постучать в двери" его советника Алексея Арестовича.
- В феврале этого года глава Чечни заявил о своем намерении "денацифировать и демилитаризовать" Польшу после окончания войны против Украины.
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