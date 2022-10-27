Кадыров признал гибель 23 чеченских бойцов в результате удара ВСУ 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал о гибели 23 чеченских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Украине, в результате артиллерийского удара ВСУ в Херсонской области. По словам Кадырова, это произошло в начале недели. Глава Чечни сообщил также о 58 раненых, из которых четверо получили "тяжёлые травмы".

Отдельно Кадыров подчеркнул, что "чеченцы участвуют в джихаде", а "пасть в священной войне - это большая честь и радость для каждого истинного мусульманина". При этом он пообещал выделить на похороны каждого погибшего "кадыровца" миллион рублей, а ещё по 12 миллионов, согласно его словам, "выделит государство".

Сообщения о гибели "кадыровцев" появлялись в СМИ с самого начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины, однако в понедельник в украинских военных телеграм-каналах появилась информация о "накрытии" сразу большой группы чеченцев - назывались цифры от пятидесяти до ста погибших. Кадыров до сегодняшнего дня не комментировал эту информацию. Накануне он лишь выступил с крайне резким заявлением, призвав "стирать с лица земли" украинские города.