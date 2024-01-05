Кадыров призвал США снять санкции в обмен на украинских военнопленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в республику бывшего американского военного, ныне комментатора прокремлёвских российских СМИ Скотта Риттера передал ему список украинских военнопленных, находящихся в Чечне, и заявил, что готов выдать их в обмен на снятие санкций США со своих родственников. Об этом в пятницу сообщили российские государственные агентства.
Глава республики рассказал о своём предложении на построении сотрудников силовых структур в Грозном – там же показали видеообращение, в котором люди, представленные как пленные, просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" с приближённых Кадырова в обмен на 20 украинских военнослужащих, "которых забрали в Донецке и Луганске". Глава Чечни заявил, что готов освободить пленных, если США "снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей и лошадей", сообщает Кавказ.Реалии.
В телеграм-канале Кадырова опубликовано сообщение об итогах визита в Грозный Риттера, известного, как отмечает глава Чечни, "своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны". При этом в посте не сообщается, что Кадыров передал Риттеру список пленных.
- В сентябре 2022 года Минфин США ввёл санкции против жены Кадырова Медни, Фатимы Хазуевой, которую называют его второй женой, Аминат Ахмадовой, которая считается его третьей женой, дочерей главы Чечни Айшат, занимающей пост министра культуры республики, Карины (Хадижат), возглавляющей департамент дошкольного образования Грозного, и Табарик, а также его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова, на тот момент министра имущественных и земельных отношений Чечни, а сейчас секретарь совета безопасности Чечни. Кроме того, санкции были введены в отношении модельного дома "Фирдаус", учредителем которого является Айшат Кадырова. Сам Рамзан Кадыров под санкциями с 2020 года его обвинили в серьёзных нарушениях прав человека.
- Аймани Кадырова, 70-летняя мать главы Чечни, впервые попала под санкции США в августе прошлого года. В ответ Рамзан Кадыров записал эмоциональное видео, требуя от американских властей незамедлительно снять санкции с матери. Она числится президентом и учредителем фонда Ахмата Кадырова, средства из который идут в том числе для оплаты расходов на войну против Украины: покупку самолетов, бронетранспортеров и военной экипировки, а также раздачу продуктов на оккупированных территориях.
- Ещё в 2014 году ЕС ввёл санкции в отношении Кадырова, в связи с чем под санкциями оказались и принадлежащие ему лошади в конюшне в Чехии. В марте 2023 года Кадыров заявил, что его жеребца чистокровной верховой породы по кличке Зазу удалось вывезти в Чечню. Утверждалось, что его похитили.
- Несмотря на то что в окружении главы Чечни регулярно заявляют о нулевом эффекте санкций, его критики уверены в обратном. По данным чеченских правозащитников, родственники Кадырова владеют крупными активами в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно поэтому санкции ввели в отношении ближайших родственников политика, через которых он может управлять бизнесом и недвижимостью.
- В конце 2022 года глава Чечни своим распоряжением разрешил 676 государственным и муниципальным предприятиям в Чечне не отчитываться о своей деятельности в интернете: имеются в виду сведения о руководителях, госзакупках, свои контактные данные и прочее. По словам экспертов, такие меры свидетельствуют о желании Кадырова скрыть от западных санкций своих друзей и близких родственников, возглавляющих министерства, а также государственные и муниципальные учреждения.
- На каком основании пленные могут содержаться в Чечне, а глава региона распоряжаться их судьбами – неясно. Кадыров в своём телеграм-канале регулярно публикует видео, на которых присутствуют люди, которых называют украинскими пленными.