Кадыров приказал "стрелять в лоб" участникам беспорядков

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил жёстко пресекать возможные массовые беспорядки и при необходимость стрелять их участникам "в лоб". Это заявление было сделано на фоне захвата аэропорта в Дагестане вечером в воскресенье. В беспорядки переросла антисемитская акция, в которой участвовали сотни людей.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", —приводит РИА "Новости" слова Кадырова, сказанные во вторник представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.

Кадыров добавил, что прошлой ночью попытка "провокации" была пресечена в Чечне, других подробностей он не привёл.

Глава Чечни так же, как и президент России Владимир Путин, обвинил в "инспирировании" антисемитских беспорядков Украину и страны Запада. В МИД Украины назвали попыткой "переложить с больной головы на здоровую" обвинения российской стороны в причастности Киева к организации антисемитского погрома.

Как и Путин, Кадыров призвал тех, кто хочет помочь Палестине, отправляться на войну в Украину.

Участники акции в аэропорту Махачкалы утверждали, что выступают в защиту палестинцев в секторе Газа, по которому наносит удары Израиль после нападения боевиков ХАМАС. Сам Кадыров неоднократно в соцсетях резко критиковал Израиль, обвиняя его в "геноциде" и сравнивая с нацистской Германией. При этом в Чечне, в отличие от ряда других республик Северного Кавказа, не было массовых пропалестинских акций, часть участников которых высказывали антисемитские лозунги.

Одна из таких акций прошла 28 октября в Карачаево-Черкесии.

Жители Черкесска устроили митинг перед зданием республиканского правительства. Они требовали "не допустить израильских беженцев" в республику и выгнать евреев из региона. Как сообщил "Кавказский узел", суд оштрафовал несколько десятков участников акции по административной статье. Один из протестовавших сказал, что их предупредили, что за повторное участие в несанкционированной акции "посадят" - очевидно, имеется в виду уголовное преследование.

В Дагестане по последним данным были задержаны 83 участника беспорядков. Пока неясно, предъявлены ли им обвинения по уголовному делу. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что виновные "получат по заслугам".