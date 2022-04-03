Кадыров раскритиковал пресс-секретаря Путина за его комментарии 

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - в частности за то, что Песков не поздравил якобы находящегося на территории Украины Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала военных действий в Украине, назвал "патриотом".

"Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало", - написал Кадыров, добавив, что "шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая" и "надо с этим что-то делать".

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не всех не поддержавших так называемую "специальную военную операцию" российских войск на территории Украины, а также не всех уехавших из России, нужно записывать в предатели и "пятую колонну". "Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, я хорошо его знаю, у него может быть своя точка зрения, но он патриот", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом, по мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и "враги государства": "люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных – вот это враги государства, и с ними мы будем бороться".

Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля. Он уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: "Страх и боль. Нет войне". Программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир Первого канала, но пресс-служба не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что уехал в отпуск и вернётся в Россию.