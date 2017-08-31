Кадыров в брачной лавке

В Чечне продолжается кампания по восстановлению распавшихся семей, с такой инициативой в начале июля выступил глава республики Рамзан Кадыров. "Надо разбудить людей, рассказывать, объяснять. Вернуть женщин, которые ушли от мужей, помирить их – это наша первая задача", – сказал тогда он. По словам Кадырова, дети из неполных семей сильнее подвержены влиянию экстремистов.

Впрочем, как сообщает проект "Кавказ.Реалии", происходят и трагикомические случаи – например, когда дважды разведенная женщина с детьми от обоих браков не знает, с каким из бывших мужей ей воссоединяться. Муфтият не дает однозначного ответа на этот вопрос.

Много вопросов

В Чечне начали массово открывать штабы по спасению браков: имамы, чиновники и даже представители правоохранительных структур принялись за составление списков разведенных. Примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей. За два месяца удалось "склеить" уже 1180 распавшихся ранее семей.

И уже поступила новая разнарядка: в ближайшее время воссоединить еще 1000 пар.

Что делать тем, кто после расставания уже успел обрести счастье в новом браке?

Как рассказал секретарь общегородского штаба по гармонизации брачно-семейных отношений Грозного Расул Успанов, разведенных супругов приглашают в штаб по отдельности и предлагают помириться. "Если мулла, который поговорил с разведенными, видит, что хотя бы на два процента разведенные хотят сойтись, подключаются родители", – рассказывает он.

Каким способом мулла определяет эти два процента, не сообщается. Также непонятно, подпадают ли под эту программу те, кто в разводе уже лет десять (иначе говоря, есть ли срок давности). И что делать тем, кто после расставания уже успел обрести счастье в новом браке?

В муфтияте Чечни на запрос "Кавказ.Реалий" никто не ответил. Не захотел с журналистами редакции разговаривать и заместитель директора департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни Исмаил Эльмерзаев (телефонные звонки он сбрасывал).

В республике к очередной инициативе Рамзана Кадырова относятся по-разному. Одни считают, что воссоединение – это в любом случае благо, ведь матери наконец смогут увидеть своих детей. К тому же в регионе, утверждает Адани из Грозного, много мужчин, которым сделать шаг к примирению мешает гордость (а так они вроде как с радостью).

Другие призывают главу Чечни заняться своими прямыми обязанностями, а не носиться с инстаграмом за "разведенками".

"Почему мне ее навязывают?"

Салман возмущен вмешательством республиканских властей в его частную жизнь:

– Ни муфтий Чечни, ни мулла не ведают, как я жил с бывшей женой. Они не знают причин развода! – не может сдержать эмоций он. – Почему же тогда мне ее навязывают? Если мужчина, несмотря на наличие детей, развелся, значит, у него были на то основания!

Собеседник "Кавказ.Реалии" вспоминает историю своего приятеля, чья бывшая жена занялась мошенничеством и теперь должна людям два миллиона рублей:

Она ему не нужна, но приятель не в силах противостоять властям

– Он понятия не имеет, на что она их тратила! И тут на днях эта примирительная комиссия приводит экс-супругу в его дом и объявляет, что теперь она будет жить с ним, – продолжает Салман. – Она ему не нужна, но приятель не в силах противостоять властям.

По словам мужчины, другу поставили условие: либо он живет с бывшей супругой, либо теряет работу и уезжает из Чечни.

– Вот и живут. Только она в отдельном доме, а он в своих покоях, – говорит он.

Лишиться работы боится и другой собеседник "Кавказ.Реалий". Он государственный служащий и приказы начальства должен выполнять.

Наблюдатели теперь гадают, кому выпадет счастье сойтись с ней – первому или второму мужу

У мужчины двое детей, развелся три года назад. Его бывшая супруга недавно обратилась в "воссоединяющий" штаб. Теперь обсуждается, сколько раз он в свое время произнес в ее адрес фразу "Я оставляю тебя!". Пока все заняты толкованием шариата (якобы должен был сказать о разводе при двух свидетелях), чиновник ждет своей участи.

В чеченском сегменте интернета сейчас живо обсуждают историю дважды разведенной женщины, обратившейся в примирительную комиссию. У нее по двое детей от каждого брака. И сторонние наблюдатели теперь гадают, кому выпадет счастье сойтись с ней – первому или второму мужу. Ставят пока на второго – он же ее брал в жены с детьми.

По чеченским адатам мужчина, любящий свою экс-супругу, посылает к ней родственников, и так происходит примирение.

Как на митинге "Единой России"

Правозащитнику Таус Сергановой инициаторы создания комиссии напоминают слона в посудной лавке.

– С одной стороны, примирение бывших супругов – это добродетельный поступок. Но меня возмущает другое. Когда женщина остается, например, вдовой, ее выгоняют из дома, она вынуждена скитаться… Почему же власть здесь не вмешивается в дела семьи? – спрашивает она.

Собеседница "Кавказ.Реалиий" призывает власти для начала изучать причины разводов. Как быть, если муж пьет, сидит на шее у жены, бьет домочадцев? Или если женщина ведет себя аморально?

В целом есть ощущение нелепости происходящего

Таус Сергановой не нравится коммунистический задор, с которым муфтият и чиновники взялись за починку уже разбитых семейных очагов. Получается, что и дети, и семьи, и их добро теперь общие. Ее смущают и установленные властями планы по воссоединению (как будто бюджетников на митинги "Единой России" сгоняют).

– Власть покончила с наркоманами, алкоголиками, дорожными нарушителями. Теперь взялась за распавшиеся семьи. Из моих знакомых кто-то хихикает, слушая об этой комиссии, кто-то возмущается, но в целом есть ощущение нелепости происходящего, – говорит она.