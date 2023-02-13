Кадыров заявил о покушении на командира чеченского спецназа "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его помощник, командир спецподразделения"Ахмат" Апты Алаудинов был отравлен. Об этом Кадыров заявил в своём телеграм-канале.

По словам главы Чечни, восьмого февраля Алаудинов через помощников получил письмо, которое было "пропитано отравляющим веществом" – каким именно, неизвестно, сейчас специалисты проводят анализы. Командир спецназа и два его адъютанта после получения первой медицинской помощи были госпитализированы в московскую клинику – по данным главы Чечни, их жизни ничего не угрожает. О характере отравления ничего неизвестно.

Кадыров заявил, что началось расследование покушения и "результаты уже есть". Сам Алаудинов произошедшее не комментирует. Где именно произошло покушение, Кадыров не сообщил. Однако известно, что в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине.

Каких-либо независимых подтверждений того, что на Алаудинова действительно было совершено покушение, и он был госпитализирован, на момент публикации новости не было.