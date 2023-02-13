Кадыров заявил о покушении на командира чеченского спецназа "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его помощник, командир спецподразделения"Ахмат" Апты Алаудинов был отравлен. Об этом Кадыров заявил в своём телеграм-канале.
По словам главы Чечни, восьмого февраля Алаудинов через помощников получил письмо, которое было "пропитано отравляющим веществом" – каким именно, неизвестно, сейчас специалисты проводят анализы. Командир спецназа и два его адъютанта после получения первой медицинской помощи были госпитализированы в московскую клинику – по данным главы Чечни, их жизни ничего не угрожает. О характере отравления ничего неизвестно.
Кадыров заявил, что началось расследование покушения и "результаты уже есть". Сам Алаудинов произошедшее не комментирует. Где именно произошло покушение, Кадыров не сообщил. Однако известно, что в начале февраля Алаудинов находился на войне в Украине.
Каких-либо независимых подтверждений того, что на Алаудинова действительно было совершено покушение, и он был госпитализирован, на момент публикации новости не было.
- Критики режима Рамзана Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине "для искупительной миссии" - его обвиняли в заговоре против главы региона в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что "уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести".
- 25 августа 2022 года Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году он был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Алаудинов попал под санкции Великобритании.
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