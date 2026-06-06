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Как дочери Путина зарабатывают на России | Война за туриста

Как дочери Путина зарабатывают на России | Война за туриста
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Как дочери Путина зарабатывают на России | Война за туриста

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги недели Мумин Шакиров подводит с политологом Аббасом Галлямовым, научным обозревателем Александром Сергеевым, экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом, экс-министром курортов и туризма АР Крым Александром Лиевым и военным экспертом Давидом Шарпом.

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