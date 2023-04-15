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• В России внедрили новую систему призыва в армию: повестки будут электронными, уклонистам закроют выезд из страны. Как избежать отправки на украинский фронт и не стать «мясной пехотой» российской армии?

• ФБР арестовало подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. О чем говорят тайные кейсы спецслужб США? Насколько глубоко американцы осведомлены о работе российских органов власти и президента Владимира Путина?

• Западные санкции работают, рубль падает, цены растут. По кому, в первую очередь, бьет война в Украине и как власти наполняют российский бюджет на фоне экономического спада?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с главным редактором «Службы поддержки» Александром Поливановым, предпринимателем Дмитрием Потапенко и военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.