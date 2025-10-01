Ссылки для упрощенного доступа

Атлас Мира
Атлас Мира

Как кончаются войны

Как кончаются войны
Как кончаются войны

Сколько продлится мир между Израилем и ХАМАС? Будет ли заключен мир между Россией и Украиной? В истории есть примеры примирения врагов, долго испытывавших друг к другу лютую ненависть. Но не реже случалось и так, что в их мирных соглашениях заранее была заложена основа для новых конфликтов.

