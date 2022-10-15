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Как Кремль утилизирует мужское население России | Грани времени с Мумином Шакировым

Как Кремль утилизирует мужское население России | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как Кремль утилизирует мужское население России | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Сумеет ли Киев построить с помощью союзников новую систему противовоздушной обороны? • Российская пропаганда – самое мощное оружие Москвы • Как «частичная военная мобилизации» отражается на экономике России? • Провал политики «газового шантажа» Владимира Путина в Европе

• Саммит НАТО и «Рамштайн»: первые поставки в Украину системы ПВО IRIS-T от Германии. Американские NASAMS на подходе. Сумеет ли Киев построить с помощью союзников новую систему противовоздушной обороны? Когда ВСУ освободит Херсон?

• Российская пропаганда – самое мощное оружие Москвы. Как федеральные телеканалы и контролируемые Кремлем социальные сети, пытаются поддерживать высокий градус ненависти и ксенофобии к Украине и «коллективному западу»?

• Как «частичная военная мобилизации» отражается на экономике России? Какие сферы промышленности и городского сервиса страдают от нехватки рабочих рук? Кто покидает Россию из-за угрозы оказаться на украинском фронте?

• Провал политики «газового шантажа» Владимира Путина в Европе. Как Германия и другие страны готовятся к отказу от российских углеводородов после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном, бизнесменом Дмитрием Потапенко, научным сотрудников Института России в Королевском колледже Лондона (Великобритания) Максимом Алюковым и экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.

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