Как минимум 33 человека погибли при крушении судна в Италии

У берегов Италии потерпело крушение судно, перевозившее мигрантов. Погибли как минимум 33 человека. Местные власти считают, что погибших может быть больше. Не все тела ещё извлечены из воды.

Более 40 человек выжили и были эвакуированы береговой охраной.

Крушение произошло у восточного берега Италии, в провинции Калабрия. Корабль наткнулся на скалы. На борту судна были около 100 мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана.