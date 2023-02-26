Как минимум 33 человека погибли при крушении судна в Италии

У берегов Италии потерпело крушение судно, перевозившее мигрантов. Погибли как минимум 33 человека. Местные власти считают, что погибших может быть больше. Не все тела ещё извлечены из воды.
Более 40 человек выжили и были эвакуированы береговой охраной.
Крушение произошло у восточного берега Италии, в провинции Калабрия. Корабль наткнулся на скалы. На борту судна были около 100 мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана.
- Италия - один из главных "пунктов назначения" для нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в Евросоюзе. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести 20333 человека.
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