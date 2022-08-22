Минимум на 212 россиян заведены уголовные дела о дискредитации армии 

С начала вооружённого вторжения на территорию Украины не менее 212 граждан РФ с антивоенной позицией стали обвиняемыми по уголовным делам о дискредитации действий российской армии и распространении фейков о российских военных, подсчитало издание "Важные истории".

Менее половины из них являются политическими или гражданскими активистами, журналистами или блогерами. Большая же часть обвиняемых никогда ранее не участвовали в протестах и не имели никакого отношения к политической, правозащитной или журналистской деятельности.

Отмечается, что среди тех, кому грозят длительные сроки заключения за антивоенную позицию - семь преподавателей и три священника. Возраст самого пожилого обвиняемого - 72 года, самого молодого - 17 лет. Также отмечается, что уголовное преследование противников войны затронуло 56 из 85 российских регионов. При этом 40% из обвиняемых - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Российские власти отрицают войну в Украине и с марта заводят административные и уголовные дела на противников вооружённого вторжения на украинскую территорию по новым статьям о дискредитации армии РФ и распространении фейков о ней. С начала войны были задержаны более 15 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить публично о так называемой "спецоперации" не с государственных позиций.